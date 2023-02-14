الشروع في توزيع الشعير للمربين المنخرطين في عملية إحصاء المواشي

أعلنت وزارة الفلاحة، في بيان لها، أنه سيتم بداية من اليوم الثلاثاء توزيع مادة الشعير على المربين المنخرطين في عملية إحصاء المواشي.

وحسب نص البيان، فانه وعلى إثر عملية الإحصاء الوطني للماشية،سيتم الشروع إبتداءا من تاريخ اليوم 14 فيفري 2023. في عملية توزيع الشعير لفائدة كافة المربين المنخرطين في عملية الإحصاء و المراقبة لقطعانهم.

وأضافت الوزارة، إن هذا الشرط الذي تم تحديده من طرف السلطات العمومية. يهدف إلى المحاربة و القضاء على ظاهرة المضاربة في مادة الأعلاف الموجهة للتغذية الحيوانية.

رمزي أحمد توميات

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