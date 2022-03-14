الشروع في تموين الأسواق بـ 15 ألف طن من البطاطا

14 مارس، 2022
شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، في أول عملية تموين للأسواق بـ15 ألف طن من البطاطا بهدف تغطية إحتياجات السوق وضبط الأسعار.
وأوضح الديوان، في بيان لها أن عملية تزويد الأسواق بهذه المادة الأساسية ستشهد تموين 38 نقطة بيع مباشرة موزعة على 24 ولاية عبر الوطن، منها 7 نقاط بيع بالعاصمة.
وحسب نص البيان، ستشمل العملية ولايات عين الدفلى، تيبازة، المدية، تيزي وزو، وهران، تيارت، تلمسان، بجاية، غليزان، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، معسكر، البليدة، قسنطينة، عنابة، قالمة، خنشلة، الطارف، برج بوعريريج، المسيلة، سطيف، البويرة والشلف.
وأضاف البيان أن هذه العملية التي تتم بالتنسيق مع متعاملين مخزنين منخرطين في نظام “سيربالاك”، سيتم من خلالها توجيه مخزونات البطاطا مباشرة إلى المستهلك بسعر 60 دينار للكيلوغرام الواحد.
رمزي أحمد توميات
14 مارس، 2022

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