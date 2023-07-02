الشروع في تفويج وتوديع الحجاج الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن

الشروع في تفويج وتوديع الحجاج الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن

تم الشروع في تفويج وتوديع الحجاج الميامين المتوجهين. نحو مطار جدة الدولي وتوجههم نحو أرض الوطن، حسبما كشف عنه الديوان الوطني للحج والعمرة.

وأنهى ضيوف الرحمان أمس السبت في ثالث أيام التشريق، مناسك الحج بعد تأدية طواف الوداع وسط مشاعر إيمانية.

وللتذكير فإنه في ثالث أيام التشريق الحجاج يؤدون طواف الوداع بعد الانتهاء من أداء مناسكهم وسط مشاعر إيمانية وفي آخر ساعة إمتلأ صحن الطواف كاملا بعد انتهاء الحجاج من مناسكهم.

وعقب 6 أيام من إنطلاقه الاثنين الماضي، إختتم موسم الحج لهذا العام أمس السبت “بنجاح” مع خلوه من أي “مهددات صحية”.

ويفضل حجاج بعد أدائهم الركن الخامس من الحج الذهاب إلى المدينة المنورة للإقامة أياما عدة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

ليديا كبيش

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