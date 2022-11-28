الشروع في تسويق 11 ألف قنطار من البطاطا مباشرة للمستهلك بالشلف

الشروع في تسويق 11 ألف قنطار من البطاطا مباشرة للمستهلك بالشلف

شرعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية الشلف في تسويق 11 ألف قنطار من البطاطا مباشرة للمستهلك بسعر 55 دج للكلغ.

وكشف مدير القطاع، مهدي قوادرية أن مصالحه وبالتنسيق مع مديرية التجارة والمصالح الأمنية انطلقت في تصريف 11 ألف قنطار من مادة البطاطا المخزنة بغرف التبريد التابعة لمؤسسة “فريقو ميديت” مباشرة للمواطن بسعر 55 دج للكيلوغرام.

وأ ضح قوادرية، أن هذه العملية تأتي موازاة مع الارتفاع المحسوس في أسعار مادة البطاطس التي بلغت 80 دج في الأسواق المحلية حيث تم تخصيص نقطتان لتسويق هذا المنتج الفلاحي على مستوى حي بن سونة الطريق المؤدي لوهران وكذا بمحاذاة سوق الجملة للخضر و الفواكه”.

وقال ذات المتحدث أنه بإمكان التجار الراغبين في مزاولة هذا النشاط والذين يتوفرون على سجل تجاري و الوثائق المطلوبةي اقتناء مادة البطاطس بسعر 45 دج للكيلوغرام على أن يتعهدوا ببيعها للمواطن بسعر لا يفوق 55 دج.

في حيت تسعى مديرية المصالح الفلاحية إلى بلوغ على المدى المتوسط ، مساحة 800 هكتار من المساحات المغروسة بالبطاطا، علما أنها بلغت خلال الموسم الفارط 345 هكتار، يضيف قوادرية.

رمزي أحمد توميات

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