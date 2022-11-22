الشروع في المرحلة الثانية من عملية الترقية لموظفي قطاع التربية

22 نوفمبر، 2022

أعلنت اليوم الثلاثاء، وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، عن الشروع في المرحلة الثانية من عملية الترقية لموظفي أسلاك التربية، والتي تتمثل في الترقية عن طريق الامتحان المهني.

وحسب نص البيان ، فقد خصص لهذه المرحلة 33489 منصب مالي للترقية عن طريق الإمتحان المهني، و25792 منصبا لفائدة الأساتذة المرسمين و الأساتذة الرئيسيين.

كما تخصيص 7697 منصبا مالي لللمساعدين الرئيسيين للتربية والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الذين يثبتون 05 سنوات من الخدمة الفعلية الى تاريح اجراء الاختبار المهني. للرتقية إلى رتب أستاذ رئيسي، أستاذ مكون، مشرف تربية ونائب مقتصد على التوالي.

ليديا كبيش

22 نوفمبر، 2022

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