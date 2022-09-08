الشروع في استقبال طلبات اعتماد الصحفيين لتغطية القمة العربية بالجزائر

أصدرت وزارة الاتصال بيانا هاما بخصوص الشروع في استقبال طلبات اعتماد الصحفيين لتغطية القمة العربية المزمع إنعقادها بالجزائر خلال شهر نوفمبر القادم.

ودعت وزارة الاتصال، الصحفيين المعنيين بتغطية أشغال القمة العربية المزمع انعقادها بالجزائر بداية شهر نوفمبر المقبل، الى تقديم طلبات اعتمادهم قبل 15 سبتمبر الجاري..

وجاء في نص البيان أنه :”في إطار التغطية الإعلامية لأشغال القمة العربية المزمع انعقادها بالجزائر، يومي 01 و02 نوفمبر2022، يشرفني أن أطلب منكم تعيين مصورا وصحفيا يكون ملما بقضايا الشأن العربي وإرسال الملفات عبر الرابط الالكتروني d.media@ministerecommunication.gov.dz و إيداع نسخة من الملف على مستوى وزارة الاتصال، مديرية وسائل الإعلام, مكتب 701″.

و وفقا للمصدر، يتضمن ملف طلب الاعتماد الاستمارة المرفقة مملوءة بعناية، موقعة ومختومة من قبل مدير المؤسسة صورة شمسية واحدة, نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية، طلب باسم الصحفي والمصور المراد اعتمادهم, موقع ومختوم من قبل مدير المؤسسة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...