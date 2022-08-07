الشروع في استغلال أكبر الحقول الغازية بداية من هذا التاريخ

الشروع في استغلال أكبر الحقول الغازية بداية من هذا التاريخ

أعلن المدير الجهوي لمديرية الإنتاج حاسي الرمل بسوناطراك يوسف لوصيف، عن الشروع في استغلال مكمن الياس الكربوناتي” أل دي 2″ بداية من نوفمبر المقبل بطاقة إنتاجية تقدر بـ 10 ملايين متر مكعب يوميا.

وأفاد وصيف، في تصريح خص به الإذاعة الوطنية، أن كل الدراسات أثبتت أن هنالك ما يقارب 100 إلى 340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف كاحتياطي إضافي في منجم حاسي الرمل .

وأكد ذات المسؤول بسوناطراك، أن الجزائر ستتمكن من الإلتزام بتعاقداتها الطاقوية مع شركائها الأجانب، بفضل هذا الإكتشاف الضخم، خصوصا في ظل إرتفاع حجم للطلب على الغاز بسبب التغيرات الجيواستراتيجية والسياق الدولي الخاص .

وللتذكير، فقد أعلنت شركة سوناطراك بتاريخ 27 جوان الماضي، عن اكتشاف غازي جديد في حقل حاسي الرمل، بطاقة أولية تقديرية تتراوح بين 100 و340 مليار متر مكعب من “الغاز المكثف”.

ليديا كبيش

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