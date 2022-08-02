الشروع في إيداع ملفات الراغبين في تدريس الإنجليزية بالطور الإبتدائي

2 أغسطس، 2022

أمر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، كافة مدراء القطاع عبر الولايات بفتح عملية إيداع ملفات الأساتذة الراغبين في تدريس اللغة الإنجليزية

وجاء في بيان لمديريات التربية عبر الولايات على غرار سطيف، وهران والبويرة، أنه :”تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بإدراج مادة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الإبتدائي للموسم الدراسي 2022/2023. وتطبيقا لتعليمات وزير التربية. فقد أعلن مدراء التربية عن بدء عملية استلام الملفات بمقر مديرية التربية ابتداء من اليوم الثلاثاء 2 اوت”.

وحسب نص البيان، فإن الملف يتكون من طلب خطي يوضح فيه العنوان، و بلدية الاقامة ورقم الهاتف، بالإضافة إلى شهادة الليسانس تخصص لغة إنجليزية أو شهادة ليسانس ترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية. و بطاقة الإعفاء أو التجنيد بالنسبة للرجال.

كما أشار البيان، إلى أن عملية إيداع الملفات تكون يوميا بداية من يوم الأحد إلى الخميس بداية من التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الزوال.

رمزي أحمد توميات

2 أغسطس، 2022

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