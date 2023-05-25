الشروع في إجراءات توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه

25 مايو، 2023

شرعت مصالح وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الى جانب الجهات الوصية في الإجراءات اللازمة لتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه. بهدف إمتصاص عدد كبير من هذه الفئة.

وأكد بداري خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن توظيف حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه سيتم وفقا لعدة صيغ.

أولها التوظيف على أساس الشهادة في مناصب أستاذ مساعد قسم (ب). وكذا التوظيف كباحثين دائمين، إلى جانب التوظيف على شكل التعاقد سواء في التعليم أو البحث.

وكشف ذات المتحدث عن الشروع في الإجراءات اللازمة مع الجهات الوصية لتطبيق مقترحات توظيف هذه الفئة. خلال هذه السنة المالية وتحقيق النتائج المرجوة بامتصاص عدد كبير منهم.

أما بخصوص تسجيل حملة البكالوريا الجدد لسنة 2023، فأبرز وزير التعليم العالي أن المنشور الوزاري لتوجيه الطلبة الجدد يتضمن إعتماد نمطين للتوجيه في كل الميادين والتخصصات. من خلال الإعتماد على المعدل الموزون والمعدل العام.

في حين أكد نفس المسؤول على إستعداد قطاعه لفتح نقاش واسع حول الصيغة الأنسب للتسجيل مع الفواعل خلال الدخول الجامعي المقبل.

ليديا كبيش

25 مايو، 2023

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