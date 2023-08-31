الشروع في أشغال تهيئة محطات ميترو الجزائر و إطلاق مشروعين لتوسيع شبكاته قبيل نهاية سنة 2023

قام وزير النقل ،يوسف شرفة ، بزيارة عمل و تفقد لأشغال تهيئة محطات ميترو الجزائر لإطلاق خطي الحراش-مطار هواري بومدين وعين النعجة-براقي، وكذا تجهيز النفق ووضع السكك الحديدية، و ذلك بالجزائر العاصمة، والتي أكّد من خلالها انه سيتم الشروع في تهيئتها قبل نهاية سنة 2023.

وأفاد الوزير، خلال هذه الزيارة التي قادته لورشات توسيع خط الميترو الرابط بين الحراش-مطار هواري بومدين وعين النعجة-براقي،انه قد تم تقريبا استكمال أشغال الهندسة المدنية للخط الأول الذي يمتد على طول 5,9 كلم ويحتوي على 9 محطات. والخط الثاني بطول 6 كلم ويتوفر على 6 محطات “.

كما اشار شرفة الى ان إجراءات إطلاق ورشات تهيئة المحطات وتجهيز النفق ووضع السكك على مستوى الخطين قد تم استكمالها. مشيرا إلى أن هذه الورشات ستنطلق “قبل نهاية السنة” وأن وزارته تعمل على تسليم مشروع التوسعتين “بحلول سنة 2026.

و في اطارمجمع يضم مؤسسة كوسيدار اكد الوزير ان هذه الورشة ستتكفل بها مؤسسات دولية مختصة في هذا المجال،و الذي يتضمن الكهرباء و التهوية والاتصالات السلكية و اللاسلكية .

و في هذا الصدد استكمل الوفد الوزاري زيارته نحو مشروع خط الحراش هواري بومدين، حيث حضر عرضا للأشغال قبل الشروع في زيارة إلى ورشة هذا الخط و التي كانت كل خطوطه مجهزة بسلالم كهربائية ومصاعد لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

سهام.ق

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