الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تمنح حاملي بطاقة الشباب من تخفيضات بنسبة 20%

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن استفادة الشباب من تخفيضات تصل الى 20% عبر مسار يمتد لأكثر من 100 كم على متن الخطوط الجهوية والطويلة.و هذاعن طريق بطاقة الشباب التي تمكن حامليها من هذه الاستفادة.

و من جهته أوضح ذات المصدر، ان بطاقة الشباب هي بطاقة شخصية حيث يتم منحها للاشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 12 و 28 سنة، كما أشار ان مدة صلاحية البطاقة سنة واحدة.

كما ذكرت المصلحة بخصوص الملف الذي يتم ايداعه للحصول على بطاقة الشباب هو، نسخة من بطاقة التعريف الوطني ،صورة شمسية ، و رسوم البطاقة 200 دج.

سهام قريمش

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