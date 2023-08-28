الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعتذر على توقف قطار العاصمة – تقرت بسبب التقلبات الجوية

28 أغسطس، 2023

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها اليوم، أن آخر محطة في رحلة “الجزائر العاصمة – تقرت” ستكون محطة بسكرة، مقدّمةً اعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الظرف الاستثنائي الخارج عن إرادتها.

و يأتي هذا القرار بشكل إستثنائي، بسبب التقلبات الجوية الأخيرة والرياح القوية التي عصفت بالجنوب الشرقي للبلاد، مما أدى إلى تراكم الرمال على خط السكة الحديدية في منطقة تامرنة ما بين النقطتين الكيلومتريتين (PK180+000) و (PK193+000)، يضيف المصدر ذاته.

كما أكدت الشركة في بيانها، أنّ فرقها المختصة مجندة لرفع الرمال وتحرير السكة، من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن، يختم المصدر.

سهام ق

28 أغسطس، 2023

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