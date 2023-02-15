الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية تفتح شراكة اقتصادية وطنية ودولية

15 فبراير، 2023

أعلنت الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية “holding acs”، عن دعوة وطنية ودولية مفتوحة لإقامة شراكة اقتصادية

وهذا من أجل إعادة بعث وتطوير نشاط صناعة الزجاج والزجاج المضغوط على مستوى المؤسسة الوطنية للزجاج-شرق (SOVEST )بولاية تبسة.

و دعت  المؤسسة الشركاء المهتمين بهذا الإشعار إلى سحب دفتر الشروط مجانا، لدى المديرية العامة أو تقديم طلب المشاركة عبر عنوان البريد الإلكتروني partenariat.acs@gmail.com. مع إرسال نسخة من السجل التجاري للمعني، من أجل الحصول على دفتر الشروط.

في حين، تم تحديد، مدة تحضير العروض بثلاثين يوما تقويما ابتداء من تاريخ أول صدور للإشعار في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي “bomop”. أو الجرائد اليومية الوطنية.

كما يجب أن يكون إيداع العروض على مستوى الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيماوية ش.ذ.أ”. مرفقا بالوثائق المطلوبة وذلك في مغلف مزدوج. بحيث يكون المغلف الخارجي مجهول المصدر ويحمل فقط عنوان المرسل إليه.

وهو الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيماوية ش.ذ.أ شارع يحيى العياشي، حسين داي الجزائر العاصمة الجزائر. مع عبارة الإشعار بالمشاركة الوطنية والدولية المفتوحة رقم01/-ش.ج.ت.ك، ش.ذ.أ-ش.ز.ش/2023 لا يفتح.

في حين حدد آخر أجل لإيداع العروض بآخر يوم من تحضير العروض على الساعة الرابعة مساء.

رمزي أحمد توميات

15 فبراير، 2023

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