الشرطة القضائية لأمن الدرارية بالعاصمة تلقي القبض على سارقي المنازل

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لدرارية، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية مختصة في سرقة المنازل. وذلك في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أن عناصر ذات الفرقة تمكنت، تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، من توقيف (09) أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم بين 20 و34 سنة، مع حجز (03) مركبات مستعملة في السرقة واسترجاع كل المسروقات المتمثلة في أغراض منزلية بمختلف أنواعها، من بينها لوحة فنية أجنبية الصنع، كما تم حجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية أسلحة بيضاء من الصنف السادس وقارورة غاز مسيل للدموع.

وأضاف البيان أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة بالكسر مقترنة بظروف التشديد (التعدد، الليل، استحضار مركبة)، جنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع، جنحة حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

ش.ن

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