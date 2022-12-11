الشراكة التركية الجزائرية تسعى للحد من خطورة أزمة الطاقة

أعربت تركيا، عن رغبتها الملحة في رفع استثماراتها بالجزائر، لتصل قيمتها الى 10مليار دولار، بعد أن بلغت السنة الفارطة 5 مليار دولار.

وفي اجتماع “لرمطان لعمامرة” و وزير الخارجية التركي مولود “تشاووش أوغلو” اليوم، تم نقاش فرص التعاون بين البلدين في محتلف المجالات التجارية، الزراعية والطاقوية .

في هذا السياق، أدلى “تشاووش أوغلو” بأن قيمة التجارة الثنائية بين تركيا والجزائر تشهد زيادة رهيبة مقارنة بالعام الماضي، كما شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير لزيادة القيمة المستهدفة في التجارة الثنائية، خصوصا من خلال افتتاح فرع لبنك الزراعة التركي في الجزائر.

وحسب وكالة الأناضول التركية، صرح “تشاووش اوغلو” أن العالم يعاني من أزمة طاقة خانقة ، مضيفا أن الشراكة التركية الجزائرية تسعى للحد من خطورة هذه المعضلة الاقتصادية.

ش.ن

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