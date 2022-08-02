السلطة المستقلة للإنتخابات تُوزّع الأرقام التعريفية المخصصة لقوائم المترشحين

أصدرت اليوم الثلاثاء، السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بيانا حول توزيع الأرقام التعريفية سواء لقوائم المترشحين تحت لواء حزب أو عدة أحزاب سياسية أو مقدمة بعنوان قوائم مستقلة.

وأوضحت السلطة المستقلة للإنتخابات، أنه بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو تحالفات وطنية أو تحالفات محلية لعدة أحزاب سياسية. يمنح إلكترونيا رقم تعريفي وطني موحد من الرقم 1 إلى غاية الرقم 100 مخصص للأحزاب السياسية أو تحالفات وطنية أو تحالفات محلية لعدة أحزاب. بصفة آنية وآلية وبترتيب تصاعدي.

وذلك تزامنا مع التصريح بقبول أول قائمة مترشحين على مستوى إحدى الولايتين المعنيتين بالإقتراع. من طرف المنسق الولائي للسلطة المستقلىة للإنتخابات.

كما أكدت السلطة، على أن الرقم الممنوح يكون موحدا ووطنيا ومستعملا من قبل الأحزاب السياسية او التحالفات المحلية لعدة أحزاب سياسية. خلال الإنتخابات الجزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية يوم 15 اكتوبر القادم.

ليديا كبيش

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