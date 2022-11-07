السفير عبداوي: نجاحات الجزائر أزعجت دوائر خارجية

وأورد السفير عبداوي، في تصريح لقناة “النهار”، أن:” كل نجاحات الجزائر تزعج دون شك العديد من الدوائر الخارجية، وهذا ما يظهر عند الأبواق لهذه الجهات”، مبرزا أن نجاح الجزائر وعودتها على الساحة الدولية يزعج الكثيرين، وأن العودة تعتبر طبيعية للمكانة التي تعود للجزائر..

واعتبر ذات المتحدث، هذه النجاحات دليلا على أن الرؤية السديدة لرئيس الجمهورية وفقت في اختياراتها الخارجية كما ستزيد النجاحات ويزيد نعاق الدوائر الخارجية.

كما أكد عبداوي أن الجزائر ستتعامل بروح من المسؤولية والجدية لأنها دولة مؤسسات التي تطبق السياسة، سواء في الشأن الداخلي أو الخارجي وحالة الاستقرار الكبيرة والقوة التي تتمتع بها الجزائر سيجعلها دون شك تضطلع بدور أكبر سواء على المستوى الجهوي أو الإفريقي أو العربي أو المتوسطي

من جهة أخرى أفاد المدير العام للاتصال بوزارة الخارجية، أن:” بعد هذه القمة العربية والتفاؤل الذي ظهرت به، نستطيع القول اتفق العرب على أن يتفقوا”، مضيفا بالقول :”لأن من مخرجات القمة توافق كبير للعديد من القضايا والملفات السياسية أو الاقتصادية”.

رمزي أحمد توميات