السفير حسام زكي يعرب عن امتنان أمانة الجامعة العربية لكل أجهزة الدولة الجزائرية

استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد من أمانة الجامعة في إطار التنسيق المتواصل للجهود مع السلطات الجزائرية وهي تقوم بآخر الترتيبات لاستكمال إعداد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني من شهر نوفمبر المقبل، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وبالمناسبة، يضيف البيان، ترأس الوزير لعمامرة جلسة العمل التي عقدت بمشاركة وفدي الجانبين لاستعراض كافة الجوانب التنظيمية والتدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية لاستقبال الوفود العربية في أحسن الظروف، كما رحب الوزير بدعم أمانة الجامعة العربية ومرافقتها الدائمة للجزائر طيلة المسار التحضيري للدورة الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وخلص بيان الخارجية أنّ الأمين العام المساعد أعرب عن امتنان أمانة الجامعة العربية لكل أجهزة الدولة الجزائرية على ما تبذله من جهود وما سخرته من امكانيات وتسهيلات، وعن ارتياحه لما سجله والوفد المرافق من جاهزية مختلف المرافق التي ستحتضن القمة، كما أشاد بحرص السلطات الجزائرية على أدق التفاصيل التنظيمية واللوجستية بما يضمن نجاح هذا الموعد الهام، منوها على وجه الخصوص بمبادرة الجزائر لأن تكون القمة الـ 31 “قمة بدون ورق” وهو ما يعد سابقة في تاريخ اجتماعات جامعة الدول العربية.

رمزي أحمد توميات

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