السفير الفلسطيني: انتخاب الجزائر عضوا بمجلس الأمن يدل على مكانتها العظيمة

10 يونيو، 2023

تقدّم اليوم السبت، السفير الفلسطيني بالجزائر فايز أبو عيطة، بتهانيه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد قبول الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن وبأغلبية ساحقة.

وأشار أبو عيطة، في كلمة له في ملتقى حزب صوت الشعب، إلى أنّ هذا الانتصار يدل على المكانة العظيمة لدولة الجزائر بين دول العالم والمجتمع الدولي.

وفي هذا الخصوص قال ذات المتحدث: “نُهنئ أنفسنا كفلسطينيين ونُهنئ الأمة العربية. وعندما تكون الجزائر في هذا الموقع فإن القضايا العربية والقضية الفلسطينية ستكون حاضرة مع كل جريمة وانتهاك إسرائيلي”.

وأضاف السفير بالقول: “إن الشعب الفلسطيني يُعاهدكم ويُعاهد الشعب الجزائري والأمة العربية والإسلامية أن يبقى على عهد المُناضلين وعهد الثوار حتى يتمكن من تحرير الأقصى والقدس”.

وأعرب السفير الفلسطيني عن شكرع الوقفة النبيلة على حد وصفه، للأحزاب الجزائرية مع الشعب الفلسطيني، مُشيرا إلى أن كافة الأحزاب الجزائرية والشعب عموما بكل مكوناته ينبض بالقضية الفلسطينية

رمزي أحمد توميات

10 يونيو، 2023

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