السفير الصحراوي: نظام المخزن حاول منع فوز الجزائر بعضوية مجلس الأمن

أكد اليوم السبت، السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر، إن نظام المخزن وحلفاءه عملوا ما في وسعهم لمنع فوز الجزائر بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، ولكنهم فشلوا وهو ما أثبت أن نظام المخزن نظام معزول.

وأفاد طالب عمر، في كلمة له خلال ملتقى لحزب صوت الشعب أن الجزائر فازت بهذه العضوية بفضل مصداقيتها وشرفها في الدفاع عن القضايا العادلة، مضيفا أن هذا الانتصار يُعتبر تقديرا عاليا من المجتمع الدولي ودعما لرصيد الجزائر الدبلوماسي.

أما بخصوص الوضع في الحراء الغربية، فقد قال ذات المتحدث أن: “اليوم لدينا قناعة في الصحراء الغربية أن نرد على المستعمر بالكفاح المسلح”، مضيفا بالقول :”أن إسبانيا تآمرت مع المخزن لاحتلالنا كنظام توسعي”.

وتابع السفير قائلا: “الشعب الصحراوي له تاريخ حافل بالانتصارات وهو ما يعطينا حافزا للانتصار على المخزن الذي تلقى صفعة من وزراء خارجية البريكس، والشعب الصحراوي يواصل كفاحه وسينتصر”.

في حين أكد السفير الصحراوي، أن الاتحاد الأوروبي لن يُجدد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب وهو مطارد بسبب الرشوة والتجسس

رمزي أحمد توميات

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