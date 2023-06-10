السفير الصحراوي: نظام المخزن حاول منع فوز الجزائر بعضوية مجلس الأمن

10 يونيو، 2023

أكد اليوم السبت، السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر، إن نظام المخزن وحلفاءه عملوا ما في وسعهم لمنع فوز الجزائر بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، ولكنهم فشلوا وهو ما أثبت أن نظام المخزن نظام معزول.

وأفاد طالب عمر، في كلمة له خلال ملتقى لحزب صوت الشعب أن الجزائر فازت بهذه العضوية بفضل مصداقيتها وشرفها في الدفاع عن القضايا العادلة، مضيفا أن هذا الانتصار يُعتبر تقديرا عاليا من المجتمع الدولي ودعما لرصيد الجزائر الدبلوماسي.

أما بخصوص الوضع في الحراء الغربية، فقد قال ذات المتحدث أن: “اليوم لدينا قناعة في الصحراء الغربية أن نرد على المستعمر بالكفاح المسلح”، مضيفا بالقول :”أن إسبانيا تآمرت مع المخزن لاحتلالنا كنظام توسعي”.

وتابع السفير قائلا: “الشعب الصحراوي له تاريخ حافل بالانتصارات وهو ما يعطينا حافزا للانتصار على المخزن الذي تلقى صفعة من وزراء خارجية البريكس، والشعب الصحراوي يواصل كفاحه وسينتصر”.

في حين أكد السفير الصحراوي،  أن الاتحاد الأوروبي لن يُجدد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب وهو مطارد بسبب الرشوة والتجسس

رمزي أحمد توميات

10 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

الرئيس تبون يستقبل شخصيات مهمة بقطر

21 فبراير، 2022

مصرع 15 شخص اثر حوادث المرور خلال يومين

10 سبتمبر، 2022

بعثة إستعلامية لتشخيص أسباب ندرة الحليب المدعم بتيزي وزو

14 فبراير، 2023

زغدار يشدد على ضرورة إعادة الثقة بين هياكل الدولة والمواطن

10 سبتمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: