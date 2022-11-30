السفير الروسي يعلن في حوار له مع وكالة “سبوتنيك”: موسكو تتفهّم مساعي الجزائر لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا

30 نوفمبر، 2022

قال السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، إن موسكو تتفهم مساعي الجزائر لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا، مؤكدا أنهما تنتهجان نفس الرؤى في مجال الطاقة.

أكّد السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، في حوار له مع وكالة وكالة “سبوتنيك” بأن كلا من موسكو والجزائر تنتهجان رؤى متطابقة في قطاع الطاقة، وقال شوفايف، حول التعاون بين البلدين في مجال الطاقة “تلتزم روسيا والجزائر بنهج متشابه بشكل عام في قطاعي النفط والغاز، بما في ذلك في إطار التفاعل في منظمة أوبك + ومنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث يتم هناك تبادل للآراء بشكل منتظم على مختلف المستويات، بما في ذلك في إطار الأحداث الدولية”.

وأضاف السفير الروسي “نتفهم مساعي الجزائر لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا، ومع ذلك، فإن الجزائر وغيرها من منتجي النفط والغاز لها مصلحة في الحفاظ على الاستقلال لأسواق الطاقة العالمية، وبالتالي لا ينبغي انتظار أي خطوات “دراماتيكية” أحادية الجانب في هذا السياق”.

وأشار شوفايف إلى أن هناك تعاون ثنائي في مجال الإنتاج، عبر شركة غازبروم الروسية التي تمتلك فرعا في الجزائر، والتي “قررت للانتقال من مرحلة التنقيب الجيولوجي إلى مرحلة الإنتاج. ويجري الآن اتخاذ مجموعة من التدابير لتكميل الجوانب القانونية لمشروعها”.

فايزة. س

30 نوفمبر، 2022

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