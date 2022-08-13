السعودية تسمح لهذه الفئة بأداء فريضة العمرة بلا قيود

قررت وزارة الحج والعمرة السعودية، السماح للقادمين من الحاصلين على تأشيرة أمريكا وبريطانيا ودول شنغن أداء فريضة العمرة بلا قيود.

وحسب المصدر، فإنه يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا ودول الشنغن، أن يؤدوا نسك العمرة بكل يسر وسهولة.

وشددت وزارة الحج والعمرة، على ضورة استخدام هذه التأشيرات مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة.

كما يمكن للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية أن يؤدوا فريضة العمرة بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق “اعتمرنا”.

وذلك أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقائهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، تضيف الوزارة السعودية.

كما أشار ذات المصدر الى أن هذه القرارات الجديدة تأتي تزامنا مع بدء موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444.

رمزي أحمد توميات

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