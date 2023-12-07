السحب الفوري لثلاثة أجهزة كواشف أحادي أكسيد الكربون من السوق الوطنية

7 ديسمبر، 2023

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم، عن السحب الفوري لأجهزة كواشف أحادي أكسيد الكربون لعلامات براند Brand  من نوع Brand Arina، و علامة سوناريك SONARIC  من نوع  JKD-602، و كذا علامة كوندور Condor  من نوع CMD22، من السوق، داعيةً جميع المستهلكين الذين اقتنوا هذه الأجهزة التوقف عن استعمالها فورا.

و جاء هذا القرار حسب بيان وزارة التجارة، في إطار مواصلة العملية الرقابية الخاصة بالتأكد من مطابقة أجهزة التدفئة بالغاز وكواشف أحادي أكسيد الكربون لمتطلبات الأمن الخاصة بها، و كذا بعد التجارب المنجزة على مستوى مخابر قمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات.

كما أسفرت نتائج التجارب المنجزة على جهاز التدفئة الحامل لعلامة «Maxwell » نموذج  « Max RGD10ND »، عن عدم مطابقته لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 جانفي 2016، والمتعلق بالنظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

7 ديسمبر، 2023

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