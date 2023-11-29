السحب الفوري لأربع علامات أجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون من السوق الوطنية

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم، في بيان لها، عن السحب الفوري لجهاز كشف غاز أحادي أكسيد الكربون تحت علامة أطلس Atlas، جهاز كشف غاز أحادي أكسيد الكربون تحت علامة “زاس توربو” Zass Turbo من نوع «FG-A009»، جهاز كشف غاز أحادي أكسيد الكربون تحت علامة “ماكستور” Maxtor من نوع Max-009، جهاز كشف غاز أحادي أكسيد الكربون تحت علامة “جيون” Geant من نوع GN-COD01-3B، من السوق الوطنية، بعدما أظهرت نتائج الفحوصات عدم مطابقة هذه العلامات للمعايير الصارمة للسلامة المعتمدة.

و جاء هذا القرار حسب ذات المصدر، في إطار مواصلة حملة مراقبة مدى مطابقة أجهزة التدفئة والأجهزة المرافقة لها لمعايير سلامة المستهلكين، و بعد إجراء فحوصات دقيقة وشاملة على عينات أخرى من أجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون لعدة علامات مسوقة في السوق الوطنية ، وهذا على مستوى مخابر مراقبة النوعية التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، و بناءً على المرسوم التنفيذي رقم 378 – 13 مؤرّخ في 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، وكذلك المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2020، المتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون.

كما دعت الوزارة، جميع المستهلكين الذين اقتنوا هذه الأجهزة التوقف عن استعمالها فورا.

و أكّدت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن التزامها الدائم بمراقبة الجودة وضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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