الرّئيس الصّحراوي ابراهيم غالي يستقبل أعضاء البعثة الطبية الجزائرية

استقبل الرّئيس الصّحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، أعضاء البعثة الطبية الجزائرية متعددة الاختصاصات التي كانت تباشر عملها بالمصالح الاستشفائية الصّحراوية على مدى أسبوع كامل. خلال لقاء أقيم يوم أمس بمقر الرّئاسة الصحراوية. وهذا حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.

وخلال هذا اللقاء، ثمّن الأمين العام العام لجبهة البوليساريو، المجهودات النوعية التي تقوم بها البعثة الطبية الجزائرية متعددة الاختصاصات خلال هذه الأيام بالمؤسسات الصحية الصحراوية ودورها المتميز في التخفيف من معاناة المرضى الصحراويين في مختلف الاختصاصات الطبية الهامة.

كما أشاد الرّئيس الصحراوي ابراهيم غالي بهذا العمل الانساني التضامني الفريد الذي تقوم به البعثة الطبية والذي اعتبره ليس غريبا عن الشّعب الجزائري الذي ظل على الدوام مساندا وداعما للشعب الصحراوي في كافة المجالات وفي مختلف الظروف.

وكما قامت أعضاء البعثة الطبية الجزائرية باستعراض أمام الرّئيس الصّحراوي ابراهيم غالي، أوضحوا فيه عن تجربتهم المهنية المتميزة خلال عملهم بالمؤسسات الصحية الصحراوية وما حظوا به من ترحاب وكرم ضيافة، معربين عن أملهم الكبير في مواصلة هذه التجربة الأخوية و الانسانية النبيلة. حسب المصدر نفسه.

ياسمين بن صغير

معجب بهذه: إعجاب تحميل...