الرئيس يجري اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لقاءه الإعلامي الدوري، تطرق فيه للعديد من القضايا الوطنية والدولية، يُبث اللقاء اليوم، بدءًا من التاسعة مساءً، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.

ش.ن

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