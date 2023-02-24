الرئيس يجري اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية

24 فبراير، 2023

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لقاءه الإعلامي الدوري، تطرق فيه للعديد من القضايا الوطنية والدولية، يُبث اللقاء اليوم، بدءًا من التاسعة مساءً، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.

ش.ن
24 فبراير، 2023

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