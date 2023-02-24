الرئيسية/الأولى/الرئيس يجري اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية الرئيس يجري اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية 24 فبراير، 2023 أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لقاءه الإعلامي الدوري، تطرق فيه للعديد من القضايا الوطنية والدولية، يُبث اللقاء اليوم، بدءًا من التاسعة مساءً، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية. ش.ن شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 24 فبراير، 2023 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة