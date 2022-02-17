الرئيس غالي يقود وفد الجمهورية الصحراوية في القمة الـ6 للإتحاد الأفريقي-الإتحاد الأوربي المنعقدة ببروكسل

إستقبل رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام للجبهة، إبراهيم غالي بمقر إنعاقد أشغال القمة الـ6 لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، لتمثيل الجمهورية الصحراوية البلد العضو المؤسس للاتحاد الأفريقي في هذا الحدث الدولي البارز.

وقد حل الرئيس إبراهيم غالي أمس الأربعاء بالعاصمة السياسية لأوروبا بدعوة رسمية لتمثيل الجمهورية الصحراوية في هذا المحفل الدولي العالي المستوى وذات الأهمية الرمزية والمعنوية بالنسبة للشعب الصحراوي و أصدقائه عبر العالم، لما يحمله من رسائل سياسية من حيث التأكيد على أن الدولة الصحراوية حقيقة وطنية، قارية ودولية لا رجعة فيها.

من جانب أخر يكتسي تواجد الجمهورية الصحراوية في القمة المشتركة بين الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي طابعا هاما من الناحية القانونية، خاصة ما يتعلق بالثروات الطبيعية، في أفق قرار محكمة العدل الأوروبية المرتقب، لكونها أكبر ضربة لمشاريع الإتحاد الأوروبي التي تسعى للإلتفاف على سيادة الشعب الصحراوي وعلى ثرواته من خلال مواصلة نهبها مع الاحتلال المغربي لخيراته.

ليديا كبيش

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