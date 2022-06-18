أكد رئيس الجمهورية الصحراوية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، أن القضية الوطنية دخلت مرحلة جديدة منذ نسف المغرب لإتفاق وقف اطلاق النار ، داعيا المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتطبق قرارات الشرعية الدولية .

وقال الرئيس إبراهيم غالي، خلال إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر التاسع للمرأة الصحراوية بولاية أوسرد: ” منذ الإنتهاك الصارخ لإتفاق وقف إطلاق النار من طرف دولة الاحتلال المغربي في 13 نوفمبر 2020، دخلت القضية الوطنية مرحلة جديدة، كنتيجة طبيعية لإمعان دولة الاحتلال المغربي في التعنت ومساعي فرض واقع الاحتلال العسكري اللاشرعي لبلادنا، في غياب رد صارم ومناسب من طرف الأمم المتحدة ” .

ودعا ذات المتحدث، مجلس الأمن الدولي الر تحمل مسؤوليته كاملة لتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية، وخاصة الإسراع بمنح شعبنا حقه، غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، على غرار كل الشعوب والبلدان المستعمرة.

وأضاف اارئيس الصحراوي :” فجبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي لا يمكنها التعاون في سياق لا يحترم هذه الأسس والمنطلقات التي تحكم قضية تصفية استعمار واضحة المعالم.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحرك الإتحاد الإفريقي، كشريك للأمم المتحدة في خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، ولكن أيضاً لضمان السلم والأمن والاستقرار في قارتنا، انطلاقاً من حل النزاع القائم بين دولتين عضوين في المنظمة القارية، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، من خلال الإحترام الكامل لمبادئ القانون التأسيسي للإتحاد

ليديا كبيش

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