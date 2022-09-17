الرئيس غالي: هناك تكالب مخزني صهيوني يستهدف الشعب الصحراوي ويهدد السلم والأمن بالمنطقة

أكد رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي، على وجود تكالب مخزني صهيوني يستهدف الشعب الصحراوي ويهدد السلم والأمن في المنطقة

وشدد الرئيس غالي، خلال إشرافه على تنصيب اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس عشر للجبهة اليوم بمقر المجلس الوطني، على وجود تكالب مخزني صهيوني، مع أطراف أخرى معروفة لاستهداف، ليس فقط حقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال، ولكن الأمن والسلم والاستقرار في كامل المنطقة، بما في ذلك بتكثيف تدفق المخدرات المغربية لدعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية” .

وأكد الرئيس الصحراوي، على أن العدو لا زال يحشد تحالفاته، ذات الأجندات المشبوهة، لمحاولة التأثير على كفاح شعبنا ومقاومته وصموده، وعلى عدة محاور، خارجية وداخلية، بأخبث الأساليب والمؤامرات، لضرب المعنويات والمحاولة المستمرة لزرع الشقاق، واستهداف شرعية وتمثيلية الجبهة الشعبية ومكانة الدولة الصحراوية في إفريقيا والعالم.

وأبرز الرئيس غالي أن القضية الوطنية تمر بتطورات مهمة، يأتي في مقدمتها الواقع المستجد، الناجم عن استئناف الكفاح المسلح، بعد ما نسفت دولة الاحتلال المغربي اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيشين الصحراوي والمغربي، منذ 13 نوفمبر 2020.

رمزي أحمد توميات

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