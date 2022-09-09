الرئيس عبد المجيد تبون يُعزي في وفاة الملكة إليزابيث

وقال الرئيس تبون في رسالة التعزية التي بعثها إلى الملك البريطاني تشارلز الثالث, “تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ وفاة جلالة ملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، إليزابيث الثانية. وإنه لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي. وإلى الأسرة الحاكمة الفاضلة والشعب البريطاني كافة بأصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر التضامن والمواساة”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “وإنه لمصاب جلل برحيل أحد ركائز المملكة البريطانية المتحدة وحكمائها المخضرمين. الذين نذروا حياتهم لخدمة بلدهم. فنحن اليوم نستحضر إسهاماتها الخالدة ومبادراتها الرائدة لضمان السلام والإستقرار والتقدم في درب التقدم والرخاء للشعب البريطانيي. مسايرة بكل حكمة وبصيرة التغيرات والتحولات التي شهدتها الساحة الدولية بكل أبعادها. السياسية منها والاقتصادية والإجتماعية، طيلة السنوات السبعين لحكمها”.

وتابع الرئيس تبون، أن الجزائر “إذ تعتز بالعلاقات المميزة التي تجمعها بمملكة بريطانيا المتحدة. لتؤكد دور الفقيدة بالارتقاء بالعلاقات الثنائية تجسيدا لعلاقات الصداقة بين شعبينا. ولتطلعاتهما المشتركة نحو المزيد من التقدم والإزدهار. وبرحيلها، تفقد الجزائر واحدا من أصدقائها الأوفياء في كل الظروف والمراحل التي مرت بها”.

وختم رئيس الجمهورية بالقول: “وإذ أجدد لكم عميق حزني وأصدق عبارات العزاء والمواساة.أرجو من جلالتكم قبول أسمى آيات المودة والتقدير. مؤكدا لكم وقوف الشعب الجزائري إلى جانبكم في هذه المحنة التي ألمت بالعائلة الملكية الفاضلة وبالشعب البريطاني الصديق”.

ش.ن