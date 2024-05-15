الرئيس عبد المجيد تبون يُتوّج بجائزة التميّز من أجل المتوسط

أسدى برلمان البحر الأبيض المتوسط جائزة “التميز من أجل المتوسط”، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استلمها نيابة عنه سعادة سفير الجزائر بالبرتغال شكيب رشيد قايد، وذلك اعترافا بالدور التضامني الإنساني والمساعدات الطبية التي قدّمتها الجزائر لتونس، في إطار مكافحة تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأفاد بيان لمجلس الأمة أنّ أشغال الجمعية الثامنة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، افتتحت صباح اليوم الأربعاء، بمدينة براغا البرتغالية، بمشاركة أكثر من 250 مندوبا ممثلين لـ 26 برلمانا وطنيا و25 منظمة دولية، يستعرضون مناقشات موضوعية حول العمل الذي أنجزته اللجان الدائمة الثلاث لهذه الهيئة البرلمانية الإقليمية الهامة، حول التعاون السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا حول حوار الحضارات وحقوق الانسان.

الجائزة هي تشجيع واعتراف رمزي واعتباري يتم منحها سنويا، وتُسدى تكريما للكفاءات المبدعة ومبادرات حكومات الدول المتوسطية الأعضاء، والتي تخدم قضايا شعوب المنطقة، وتساهم في ترقية وازدهار بلدان حوض المتوسط.

كما أسدت المنظمة جائزة أخرى لجهاز الحماية المدنية الجزائرية، تقديرا للدور الذي قامت به فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب منطقة غازي عنتاب جنوب تركيا وشمال سوريا، وكذا عمليات الإنقاذ بعد فيضانات درنة في ليبيا، يختم بيان مجلس الأمة.

ش.ن