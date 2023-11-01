الرئيس عبد المجيد تبون يتلقى التهاني من نظيره الفرنسي بمناسبة الذكرى الـ69 لإندلاع ثورة نوفمبر

1 نوفمبر، 2023

تلقى اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التهاني من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين، لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، متمنيا له وللجزائر مزيدا من الازدهار.

وأكد ماكرون أن البلدين يتقاسمان نفس الطموحات ضمن ديناميكية تقارب تعززت بالتوقيع على عقد الجزائر.

وأشار الرئيس الفرنسي، بخصوص ملف الذاكرة، إلى ضرورة مواصلة العمل، ضمن اللجنة المشتركة المنصّبة من طرف الرئيسين.

كما جدّد في الأخير الرئيس الفرنسي تهانيه بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، للشعب الجزائري ولرئيس الجمهورية، حسب بيان رئاسة الجمهورية.

ش. ن

1 نوفمبر، 2023

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