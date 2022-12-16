الرئيس عبد المجيد تبون مرشح لنيل لقب”القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022″

أطلق, الخميس. موقع “روسيا اليوم” (RT ARABIC), الروسي استفتاءً لإختيار القائد العربي الأكثر تأثيرا لسنة 2022, يشارك فيه جميع المواطنين العرب.

وتم ترشيح مجموعة من القادة العرب, يتقدمهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, الذي يحتل المرتبة الأولى في التصويت منذ إطلاقه ظهر أمس بأكثر من 25 بالمئاة من مجموع المصوتين, وبعده في المرتبة الثانية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حدود 23 %.

وقال موقع روسيا اليوم, “ندعوكم لاختيار “ القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022″، ونلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من يناير عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه”.

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