الرئيس تبون: 85% من رأس المال الوطني بين أيدي الخواص

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه من المفارقات في الجزائر هو أن اليوم رأس المال الوطني 85% منه بين أيادي الخواص.

وأضاف الرئيس تبون بالقول: “أمضينا النصوص التي تجعل هيئة الاستثمار هي المقرر الوحيد للاستثمار. لأنه من المفارقات في الجزائر هو أن اليوم رأس المال الوطني 85% منه بين أيادي الخواص”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا“لكن مع الأسف المال المتداول في الميدان الاقتصادي والتجاري والتبادلي هو لحد الآن ما بين 90 إلى 92 في المئة مال عام”.

وأوضح الرئيس تبون أن هذا الخليط بين المال العام والاقتصاد الخاص هو الذي جعل الرقابة والقضاء والانحرافات.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...