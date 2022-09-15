 الرئيس تبون يُوجه دعوة رسمية إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحضور قمة الجزائر

15 سبتمبر، 2022
وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد دعوة رسمية إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع عقدها بالجزائر.
وأفاد بيان لرئاسة  الجمهورية، أن الدعوة سلمها له وزير الداخلية ابراهيم مراد بالعاصمة خلال استقباله بالعاصمة طرابلس.
و٩سب نص البيان، فقد أكد المنفي حضوره الشخصي لأشغال القمة والمساهمة إلى جانب الدول العربية للتوصل لنتائج ملموسة وإيجابية.
رمزي أحمد توميات
15 سبتمبر، 2022

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