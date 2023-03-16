الرئيس تبون يُعيّن محمد نذير العرباوي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية

16 مارس، 2023

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، محمد نذير العرباوي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية خلفا لعبد العزيز خلف.

وكان العرباوي يشغل منصب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة قبل ان يستدعيه رئيس الجمهورية لإدارة ديوانه، اليوم.

وشغل العرباوي عدة مناصب منها سفير لدى باكستان، ومدير عام للشؤون القانونية والقنصلية، ومدير للمغرب العربي.

ومدير للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية، وممثلا للجزائر في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الكائن مقرها بالرباط وعضو مجلس إدارة المركز المغاربي للدراسات والبحوث ثم سفير الجزائر بالقاهرة.

ليستدعى في أكتوبر 2019 من منصبه كسفير في القاهرة، وممثل دائم للجزائر لدى جامعة الدول العربية، وتعيينه مستشارا لوزير الشؤون الخارجية السابق رمطان لعمامرة. ليعين في سبتمبر 2021 سفيرا وممثلا دائما للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.

ش.ن

16 مارس، 2023

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