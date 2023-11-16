الرئيس تبون يُشيد بقدرات الشباب حاملي المشاريع المبتكرة

أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، خلال إشرافه على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين، بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال)، بالجزائر العاصمة، بالقدرات التي يتحلى بها الشباب الجزائري، لاسيما حاملو المشاريع المبتكرة وأصحاب المؤسسات الناشئة التي تتطلع بهم الجزائر لتكون رائدة قاريا في الميدان، مؤكدا أنهم يشكلون قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

و حيا رئيس الجمهورية الإنجازات التي وصلت إليها المؤسسات الناشئة الجزائرية وروح الابداع والابتكار التي تميزها، مبرزا ما توصلت إليه احدى المؤسسات الناشئة الجزائرية التي تساهم في تصنيع مركبات الأقمار الاصطناعية وتصدر منتجاتها.

وقال الرئيس تبون في ذات السياق أن قطاع اقتصاد المعرفة يعكس صورة الجزائر “المبتكرة والخلاقة للثروة والتي تفرض الاحترام بشكل أكبر”.

وأضاف الرئيس أن مبادرات الشباب الخلاقة في مجال المقاولاتية تبعث على الاطمئنان على مستقبل الجزائر، حاثا السلطات العمومية ورجال الاعمال ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الى المرافقة والتكفل بالمقاولين الشباب.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ميدان المؤسسات المصغرة في الجزائر لطالما كان يكتسي طابعا اجتماعيا فقط بالنسبة للدولة غير انه أضحى اليوم بمثابة قاطرة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد، مؤكدا أنه بفضل العديد من الإجراءات التي اتُّخذت خلال الثلاث سنوات الأخيرة في المجال ذاته لتحسين مناخ المقاولاتية و الابتكار، فقد حسّنت الجزائر بشكل كبير من ترتيبها على الصعيد القاري في مجال المؤسسات الناشئة.

و قال رئيس الجمهورية أنه بهذا التحسن الذي يعكس التطور الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر، فإن البلاد تتطلع الى أن تكون من “الرواد” دوليا في نشاط المؤسسات الناشئة والمبتكرة لما له من دور في خلق الثروة و الدفع بتنمية الاقتصاد الوطني إلى الأمام.

و ثمن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمناسبة مبادرة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بتنظيم أيام المقاولاتية والتي هدفت الى ربط الصلة بين هذه الفئة والمستثمرين وكذا الشركات الكبرى في إطار الأسبوع العالمي للمقاولاتية، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

شرف الدين عبد النور

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