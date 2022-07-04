الرئيس تبون يُسدي الأوسمة لضباط الجيش

4 يوليو، 2022

أسدى اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأوسمة لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة الذكرى الـ60 لعيدي الاستقلال والشباب، المصادقة لتاريخ 05 جويلية

ويأتي ذلك بعد عملية تقليد الرتب العسكرية التي تم بموجبها ترقية رئيس أركان الجيش الوطني السعيد شنقريحة إلى رتبة فريق أول.

وفيما يلي قائمة المعنيين بالأوسمة:

وسام الشرف:

العقيد كمال غردة
العقيد كمال رقيقة
وسام الاستحقاق العسكري:

المقدم رانية الوافي
المقدم موسى زوبيري
وسام الجيش الوطني الشعبي – الشارة 3:

العقيد محمد صيد
وسام الجيش الوطني الشعبي – الشارة 2:

المقدم معروف جمال
المقدم نبيل عزاز
وسام الجيش الوطني الشعبي – الشارة 1:

الرائد نوال إسلامي
وسام الجيش الوطني الشعبي – بدون شارة:

المستخدمة المدنية الشبيهة وفاء ريحان
المستخدمة المدنية الشبيهة لمياء مانع

رمزي أحمد توميات

4 يوليو، 2022

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