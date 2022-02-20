الرئيس تبون يُجري مشاورات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اليوم الثاني من زيارته لدولة قطر

20 فبراير، 2022

يجري رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشاورات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاحد، بالديوان الأميري، كما سينظم أمير دولة قطر, عقب هذه المحادثات, مأدبة غذاء على شرف رئيس الجمهورية والوفد المرافق له حسب بيان رئاسة الجمهورية.

ويتابع رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، زيارته لدولة قطر، لليوم الثاني، بدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهدف تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين، ودفع أطر التعاون الثنائي قدما، بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما.

ش.ن

مقالات ذات صلة

Photo of مكتب الجبهة بواشنطن يثمن المواقف التي عبر عنها مجلس الشيوخ الامريكي

مكتب الجبهة بواشنطن يثمن المواقف التي عبر عنها مجلس الشيوخ الامريكي

16 أكتوبر، 2021
Photo of وزارة الارض المحتلة والجاليات تطالب بالتدخل العاجل لحماية الصحراويين العزل

وزارة الارض المحتلة والجاليات تطالب بالتدخل العاجل لحماية الصحراويين العزل

31 مارس، 2021
Photo of رئيس الجمهورية يعيّن ساعد عروس رئيسا للمجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة

رئيس الجمهورية يعيّن ساعد عروس رئيسا للمجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة

28 يونيو، 2021
Photo of مسيرات الحرية للشعب الصحراوي بإسبانيا هي إمتداد طبيعي للإستعداد الذي أبداه الصحراويون منذ نوفمبر الماضي

مسيرات الحرية للشعب الصحراوي بإسبانيا هي إمتداد طبيعي للإستعداد الذي أبداه الصحراويون منذ نوفمبر الماضي

22 يونيو، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: