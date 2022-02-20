الرئيس تبون يُجري مشاورات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اليوم الثاني من زيارته لدولة قطر

يجري رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشاورات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاحد، بالديوان الأميري، كما سينظم أمير دولة قطر, عقب هذه المحادثات, مأدبة غذاء على شرف رئيس الجمهورية والوفد المرافق له حسب بيان رئاسة الجمهورية.

ويتابع رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، زيارته لدولة قطر، لليوم الثاني، بدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهدف تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين، ودفع أطر التعاون الثنائي قدما، بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما.

ش.ن

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