الرئيس تبون يوقع مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو عن 1076 محبوس محكوم عليهم نهائيا

3 أبريل، 2022

وقّع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون اليوم الأحد  مرسوما رئاسيا، يقضي بالعفو لفائدة 1076 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا.

وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، أنه هذا القرار جاء
بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وطبقا للدستور، لا سيّما المادة 91، الفقرتين 7 و8.

وحسب نص البيان  فإن الرئيس تبون، قد أوصى باتخاذ تدابير رحمة، تمسّ 70 متهما في قضايا، تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

رمزي أحمد توميات

3 أبريل، 2022

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