الرئيس تبون يوجه كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أكد اليوم الإثنين ، على أن الجزائر كرست في دستور 2020 مبدأ المناصفة بين الجنسين في كل المجالات الوظيفية والإنتخابية.

وقال الرئيس تبون في كلمة وجهه للمرأة بمناسبة عيدها العالمي المصادف ليوم 8 مارس من كل سنة، :”تقلد المرأة الجزائرية المسؤوليات والمناصب العليا في الدولة، خطوة نوعية تعزز مكانتها”.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا :”لقد قطعت المرأة أشواطا كبيرة في شتى المجالات كسفيرة ودبلوماسية لدى الأمم المتحدة وخبيرة وعالمة وتألقت كوزيرة بإدارتها لحقائب وزارية تتنوع بين المرأة والخارجية والدفاع إلى رئيسة الحكومة”.

كما أكد الرئيس تبون على أن المرأة تلعب دور هاما في إحلال السلم في أماكن النزاع ما يثبت أنها متساوية مع الرجل في عمليات حفظ السلام.

ليديا كبيش

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