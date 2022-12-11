الرئيس تبون يوجه دعوة لأردوغان لزيارة الجزائر

نقل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، تهاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص نجاح القمة العربية التي أقيمت يومي 1 و2 نوفمبر المنصرم.

وأفاد تشاووش أوغلو في تصريح بعد استقباله من طرف الرئيس تبون، أنه قدم التهاني فيما يخص الجهود التي تبذلها الجزائر بخصوص القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تركيا تملك توافقا تاما بخصوصها.

وأكد ات المتحدث، على أنه يبذل جهودا مكثفة مع وزير الخارجية لعمامرة من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، مضيفا بالقول: “قدمت للرئيس تبون معلومات بخصوص الاجتماع الأول للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة بين الجزائر وتركيا كما قدمت معلومات حول الخطوات التي سنمر عليها بعد الان”.

وتابع رئيس الدبلوماسية التركية قائلا: “تلقيت دعوة من الرئيس تبون وجهها للرئيس أردوغان من أجل زيارة الجزائر”.

رمزي أحمد توميات

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