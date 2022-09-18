الرئيس تبون يوجه دعوة رسمية لنظيره العراقي لحضور قمة الجزائر

وجه اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية لنظيره العراقي، برهم صالح، لحضور القمة العربية المزمع تنظيمها بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر القادم.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تسلّم الرئيس برهم صالح دعوة المشاركة من وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، وذلك بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون.

وأكد الرئيس العراقي، قبول الدعوة لحضور القمة ودعمها والمشاركة الفاعلة فيها وإنجاحها باعتبارها مؤتمراً مهماً لتوحيد الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك.

ووفقا للمصدر، فقد بحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات والتنسيق المشترك وبما يحقق المصالح المشتركة، حيث تم التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإنهاء الأزمات القائمة في المنطقة العربية، يضيف البيان.

ليديا كبيش

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