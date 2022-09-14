الرئيس تبون يوجه دعوة رسمية لسلطان عمان لحضور قمة الجزائر

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية لصاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان للمشاركة في الدورة العادية الـ31 للقمة العربية المزمع تنظيمها بالجزائر شهر نوفمبر القادم.

ووفقا لبيان لرئاسة الجمهورية، فإن رسالة الدعوة سلمها وزير الطاقة محمد عرقاب بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية خلال استقباله اليوم الأربعاء بمسقط من طرف صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون علاقات التعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان

ومن جهته، أكد عرقاب، تمنيات رئيس الجمهورية بمشاركة سلطنة عمان في القمة العربية ومساهمتها الحكيمة المعهودة في تسهيل التوافقات العربية وتعزيز العمل العربي المشترك

وبدوره، أكد أسعد بن طارق آل سعيد مشاركة سلطنة عمان في قمة الجزائر في سياق عربي ودولي يقتضي التفاهم والتوافق أكثر من أي وقت مضى مبلغا أصدق تحياته الأخوية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

رمزي أحمد توميات

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