الرئيس تبون يوجه دعوة إلى خادم الحرمين الشريفين لحضور قمة الجزائر

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دعوة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. لحضور القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر خلال يومين الفاتح والثاني من نوفمبر القادم، حسبما بيان لرئاسة الجمهورية.

ووفقا لنص البيان فقد تسلم الدعوة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء. مبعوث شؤون المناخ السعودي عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي. المبعوث الشخصي لرئيس الجمهورية.

كما جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعرف الاستقبال، حضور كل من مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلّف عبدالمجيد السماري.

رمزي أحمد توميات

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