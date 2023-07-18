الرئيس تبون يواصل زيارته إلى الصين

18 يوليو، 2023

يواصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء زيارة الدولة التي شرع فيها الى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من نظيره الصيني، شي جين بينغ.

ومن المنتظر، أن يتم في وقت لاحق تخصيص مراسم استقبال رسمي لرئيس الجمهورية من طرف نظيره الصيني بقصر الشعب ببكين.

و في إطار هذه الزيارة، سيجري الرئيس تبون محادثات ثنائية مع الرئيس شي جين بينغ، كما من المتوقع أن تتوج هذه الزيارة بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجزائر والصين تشمل عدة قطاعات.

في حين سيقيم الرئيس الصيني مأدبة عشاء على شرف الرئيس تبون.

رمزي أحمد توميات

18 يوليو، 2023

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