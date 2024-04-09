الرئيس تبون يهنّئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك

هنّأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، في كلمة له، الشعب الجزائري، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

شرف الدين عبد النور

النص الكامل لكلمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي هنأ فيها الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك

“بسم الله الرحمن الرحيم

وصل اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه

أيتها المواطنات أيها المواطنون

نستقبل غدا ان شاء الله أول أيام عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والصيام وصالح الاعمال .

لقد عشنا شهر رمضان هذا العام في جو روحاني متميز وفي طمأنينة المواطن أمام الوفرة والتحكم في الاسعار، حيث للمواطن خيارات حمته من حسابات اصحاب المصالح الضيقة التي كان رهينا لها لسنوات في مثل هذا الشهر.

أيتها المواطنات أيها المواطنون

و إذ نحمد الله على هذا الاستقرار فإنني أجدد شكري للتجار الخيرين الرحماء وممثليهم وكل الفاعلين والشركاء الاقتصاديين على كل ما بذلوه في ميدان وقوفهم فيه إلى جانب المواطن، وفي أجمل الصور في التكاتف والتضامن المواطنين المتأصلين في عمق المجتمع الجزائري.

و أجدد لكم ولجاليتنا في الخارج تهاني الخالصة لعيد الفطر المبارك دون أن ننسى أهلنا في فلسطين المحتلة وغزة الجريحة، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات عيدكم مبارك سعيد كل عام وأنتم بخير.

المجد خلود لشهدائنا الابرار.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته“

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