الرئيس تبون يهنئ ملك بريطانيا الجديد

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الملك تشارلز الثالث بمناسبة توليه منصب ملك المملكة المتحدة البريطانية، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس تبون:” صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة توليكم منصبكم ملكا للملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وفقا للتقاليد الملكية العريقة يسعدني أن أتقدم لجلالتكم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي بخالص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات بالصحة والسعادة’

وأضاف رئيس الجمهورية :”إن ما جبلت عليه جلالتكم من حنكة وخصال إنسانية رفيعة يجعلكم خير خلف لخير سلف في خدمة بلدكم الصديق وإني لعلى قناعة تامة أن الفترة القادمة ستتيح لكم الفرصة مجددا لإثبات حرصكم المعهود للمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين ومواصلة مسيرة الدفاع عن القضايا العادلة”.

وتابع الرئيس تبون قائلا:”أغتنم هذه الفرصة الطيبة لأشيد بجودة العلاقات الثنائية بين بلدينا ولأعرب لجلالتكم عن عزمي الأكيد وحرصي التام لمواصلة التنسيق والتشاور والتعاون بين بلدينا بما يخدم شعبينا ويوطد علاقات الصداقة والتعاون بينهما”.

رمزي أحمد توميات

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