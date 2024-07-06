الرئيس تبون يهنئ رئيس جمهورية إيران الجديد

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، رسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية إيران المنتخب، مسعود بزشكيان، عبر له فيها باسمه وباسم الجزائر حكومة وشعبا عن تهانيه الحارّة بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه النبيلة السامية بما يلبّي تطلعات الشعب الإيراني، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

وجدّد رئيس الجمهورية، حسب ذات المصدر، إرتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون بين البلدين، مؤكدا عزمه على تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصالح الشعبين.

شرف الدين عبد النور