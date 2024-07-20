الرئيس تبون يهنئ بطل أولمبياد الرياضيات دراش شمس الدين عبد الحق

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، عبر صفحته الرسمية، دراش شمس الدين عبد الحق، الذي أهدى الجزائر ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات التي جرت في بريطانيا العظمى.

وقال الرئيس تبون، “دراش شمس الدين عبد الحق..مثال البذرة الطيّبة من شباب جيل الجزائر الصاعد..ينال البكالوريا بامتياز في دورة هذا العام، ويهدي الجزائر لأول مرة ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات التي جرت في بريطانيا العظمى..بك وبأمثالك تفتخر وتعتز الجزائر..شكرًا لك شمس الدين ولوالديك على هذا الشرف الكبير والتاريخي الذي منحته لوطنك”.

شرف الدين عبد النور